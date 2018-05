Ue, Parisi: altro che cambiamento, da M5s-Lega politiche Renzi

Roma, 16 mag. - "Il problema non è l`Europa ma il nostro debito e la bassa produttività del sistema Italia. Chiedere di essere liberati dai vincoli europei vuol dire continuare ad aumentare il debito. Prendersela con l`Europa vuol dire non raccontare la verità alle persone". Lo dichiara in una nota il segretario di Energie per l'Italia Stefano Parisi.

"Altro che "cambiamento", è sempre la stessa storia. La Lega non deve fare il governo con i 5Stelle. Dal contratto emergono le stesse politiche fatte dal Pd per cinque anni!! Prendersela con i vincoli europei per aumentare la spesa corrente non porta crescita - sottolinea -. Ridurre le tasse facendo debito, dare uno stipendio pubblico a chi non lavora facendo debito, non fa ripartire l`economia. Ma ammazza l`economia e la speranza di futuro per i nostri giovani". "Il centrodestra è un`altra cosa: tagli alla spesa pubblica, più investimenti, via il codice degli appalti, via l`Anac, certezza a chi investe, politiche fiscali regionali differenziate tra nord e sud per attrarre investimenti nel mezzogiorno, efficienza nel sistema giudiziario, via la burocrazia, spendere i fondi europei. Queste sono le cose che dobbiamo andare a dire a Bruxelles - conclude -. Per il lavoro serve produttività e crescita. Se non cambiamo la burocrazia e il sistema giudiziario italiani la crescita non ci sarà mai".