Cdp: 200 mln in due nuovi fondi Venture Capital e Private Equity

Roma, 16 mag. - Cassa depositi e prestiti investira' fino a 200 milioni di euro nei due nuovi fondi di fondi 'Venture Capital 3' e 'Private Equity 2', di cui il consiglio di amministrazione di Fondo italiano d'investimento Sgr ha approvato i principali termini e condizioni. Le risorse di Cdp, informa una nota, saranno canalizzate verso sgr e fondi che investono per supportare i settori del venture capital e del private equity allo scopo di favorire lo sviluppo di start up e la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese in Italia.

Questa operazione, prosegue la nota, conferma l'impegno di Cdp per l'innovazione: dal trasferimento tecnologico alle iniziative connesse con il progetto Industria 4.0. Considerando l'iniziativa annunciata oggi, Cassa depositi e prestiti nell'ultimo triennio ha raggiunto 1,2 miliardi di euro di impegni d'investimento per supportare lo sviluppo e la competitivita' dell'imprenditoria italiana. In particolare, nel segmento dell'innovazione Cdp ha promosso iniziative quali le Piattaforme 'ITAtech' (trasferimento tecnologico), 'Social Impact Italia' (impact investing), il 'Fondo di Fondi Venture Capital 2', il fondo 'FII Tech Growth', il fondo Innovazione e Sviluppo e l'istituzione dell'Italian Innovation Hub nelle capitali dell'innovazione mondiale (a partire da San Francisco).

Fabio Gallia, amministratore delegato di Cdp, ha commentato: "La competitivita' di un paese e' funzione della sua capacita' di innovare: per questo Cdp ha messo al centro del proprio piano il rafforzamento delle azioni e delle risorse dedicate a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in ambito tecnologico. La scelta dello strumento del fondo di fondi, gestito grazie all'esperienza e competenze di FII, e' finalizzata a promuovere l'imprenditoria anche nel settore del venture capital e del private equity". (Segue)