Gelmini: Berlusconi in prima linea, gli altri passano, lui c'è

Roma, 16 mag. - "Il nostro leader è sempre in prima linea: gli altri passano, lui c' è sempre. La sua autorevolezza è fondamentale per l' immagine internazionale del nostro Paese. Berlusconi ha più volte criticato questa Unione Europe ma l'ha sempre fatto da europeista convinto. Per il resto mi auguro che entro il 28 giugno l' Italia possa avere un governo e un premier". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al "Quotidiano Nazionale".

"Al di là dell'incontro, Berlusconi e Salvini si sentono spesso, anche con la Meloni, e c'è piena sintonia tra i leader del centrodestra. Per tutti, ripeto, la priorità è l' unità e la coesione della coalizione", spiega Gelmini.

Quanto ha pesato la sua riabilitazione in questo riavvicinamento? "Non c' è mai stato un allontanamento. La riabilitazione è certamente una bella notizia per la democrazia italiana", osserva.

Forza Italia teme le elezioni? "Assolutamente no. Siamo un partito vivace e in salute. E a maggior ragione con Berlusconi pienamente in campo il ritorno alle urne potrebbe essere un' opportunità. Crediamo comunque che rimandare il Paese al voto in estate sarebbe un errore".