Roma, 16 mag. - "Il Fiscal Compact è un trattato. Riusciamo a mantenerlo? No". Lo ha detto Lorenzo Fontana della Lega ad Agorà, Rai tre, il programma condotto da Serena Bortone.

Il debito? "Se non riusciamo a ritrattarlo per far partire il Paese, l'Europa diventa una cosa che ci soffoca" ha aggiunto Fontana.