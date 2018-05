Governo, Gelmini: contratto Lega-M5s? Giustizialismo e fantasia

Roma, 16 mag. - "Abbiamo evitato di commentare a caldo la bozza del 'Contratto per il governo del cambiamento' pubblicata ieri sera dall'Huffington Post, ma oggi non possiamo esimerci dal formulare alcune osservazioni. Gli staff di Lega e Movimento 5 stelle hanno provato, in modo imbarazzato, a limitare i danni, parlando di 'bozza superata', ma un'attenta lettura di quelle pagine fa emergere più d'una preoccupazione. Particolarmente assurdi, intrisi del peggior giustizialismo grillino e nel solco dei precetti di Di Matteo e di Davigo, i capitoli 'conflitto di interessi' e 'giustizia'. Dalla riforma della prescrizione a fantomatiche leggi anticorruzione, da un non meglio precisato inasprimento delle pene a un aumento delle carceri e dei tribunali, fino alla sterilizzazione delle misure alternative". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Poi abbiamo le norme anti euro (goffamente smentite), un fantasioso intervento straordinario della Bce sui conti, con la richiesta a Mario Draghi di cancellare 250 miliardi di debito pubblico italiano, la conferma del reddito di cittadinanza targato M5S, una flat tax purtroppo annacquata e una politica sull'immigrazione illustrata senza troppi dettagli. Che dire? Se questo rappresenta il cambiamento Il documento giallo-verde - conclude Carfagna - è da una parte irresponsabile e populista, dall'altra fantasioso e francamente irrealizzabile. Vedremo nelle prossime ore se questi punti saranno confermati o riscritti, in una trattativa sempre più complessa e confusa".