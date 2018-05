Fico: rapporto Istat utile per nuovo governo, procedure in corso

Roma, 16 mag. - "Sono in corso le procedue che potrebbero portare alla formazione di un nuovo governo e in questo senso il Rapporto Istat rappresenta uno strumento fondamentale per indirizzare le politiche" e dare risposte ai cittadini. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico introducendo la presentazione del Rapporto 2018 a Montecitorio,

"Il nostro Paese ha avuto la capacita' di reagire alla crisi, ma molto resta ancora da fare per il lavoro e lo sviluppo, per annullare le diseguaglianze e preservare la coesione sociale. Questo dovrà fare il Parlamento e il prossimo governo", ha concluso Fico.