Damasco, 16 mag. - Il cloro è stato "presumibilmente utilizzato come arma chimica" a febbraio, nel corso di un attacco contro la città di Saraqeb, in Siria. Lo ha confermato l'Opac, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

Una missione d'inchiesta dell'Opac ha potuto stabilire che "del cloro è stato sprigionato da bombole per impatto meccanico nel quartiere di al Talil, a Saraqeb", città del nordest del Paese.

(fonte AFP) (segue)