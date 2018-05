Governo, Di Stefano: parlemo del premier dopo il programma

Roma, 16 mag. - "La bozza è frutto del lavoro di due settimane ed è molto condivisa". Lo ha detto Manlio Di Stefano, deputato del M5s.

"Ovvio - ha aggiunto, entrando a Montecitorio dove è al lavoro il tavolo tecnico sul programma franLega e M5S - che ci siano temi su cui c`è meno condivisione di altri ma l`importante è arrivare a un programma per far partire il governo e che porti dei benefici per gli italiani".

"Quando si è d`accordo su reddito di cittadinanza e taglio delle tasse penso che gli italiani abbiano da festeggiare", ha osservato ancora Di Stefano, precisando che la questione della premiership "è un nodo che verrà sciolto dopo che sarà concluso il programma. Aspettiamo il weekend e poi parliamo di nomi".

"Il meccanismo di conciliazione - ha spiegato Di Stefano - esiste già in Germania dove fanno delle riunioni periodiche. Cosa ovvia perché al di là del contratto di governo ci sono contingenze giornaliere, mensili che devi dirimere di volta in volta. Servirà un meccanismo di confronto costante anche quando il governo sarà partito su un programma".