Creval, Fiordi: risiko? Siamo concentrati sul piano

Milano, 16 mag. - Il presidente del Creval, Miro Fiordi, glissa sulla possibile partecipazione dell'istituto a una nuova fase del risiko bancario. "Siamo concentrati sul piano", ha risposto al riguardo a margine dell'esecutivo dell'Abi a Milano. "Dobbiamo finire la preparazione delle Gacs, abbiamo fatto due cessioni di Npl importanti e l'ultima, quella dell'altra settimana, di concerto con Fonspa", ha ricordato Fiordi.

"Abbiamo fatto l'accordo con i sindacati sugli esuberi. Stiamo facendo tutto quello che il piano prevede, diciamo anche a una velocità accelerata", ha aggiunto.

Fiordi ha poi puntualizzato di aver letto commenti "forse non del tutto corretti" sui risultati dell'istituto nel primo trimestre 2018. "È il primo trimestre dei 12 trimestri del piano. Forse è prematuro fare valutazioni al primo trimestre, nel quale tra l'altro abbiamo spesato 57 milioni di oneri straordinari per il fondo esuberi". Secondo Fiordi, tutto "sta procedendo come da piano".

Quanto, infine, alle indiscrezioni sulla bozza di programma di un possibile governo M5s-Lega per il Paese, Fiordi ha detto di non voler commentare finché non ci saranno documenti ufficiali. "L'unico commento che mi sento di fare - ha affermato - è che quando a novembre abbiamo annunciato il nostro piano dicendo che avremmo fatto di tutto per chiudere l'aumento di capitale prima delle elezioni - e poi ci siamo riusciti - mi pare che non abbiamo fatto male".