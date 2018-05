P.A., Uil: ok Corte Conti a contratti sanità ed enti locali

Roma, 16 mag. - "Dopo tanta attesa, finalmente la Corte dei Conti ha approvato anche i rinnovi contrattuali dei comparti sanità ed enti locali.

Ora manca solo la firma definitiva in Aran per riconoscere, dopo ormai dieci anni, i dovuti arretrati e gli adeguamenti salariali, ma soprattutto la dignità e un ruolo partecipativo ai lavoratori di questi settori". E' quanto riferisce il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo.

"Adesso attendiamo la convocazione dell'Aran per la sottoscrizione definitiva - aggiunge - esprimiamo la nostra soddisfazione per un percorso che ci ha portato al rinnovo definitivo dei contratti per circa tre milioni di dipendenti della nostra P.A.".