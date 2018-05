Ilva, Confimi Industria: investire in bonifica e sicurezza

Roma, 16 mag. - "Sarebbe un delitto abbandonare l'Ilva, il più grande laminatoio d'Europa". Lo dichiara Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, lanciando un appello al prossimo Governo affinché vengano tutelate le industrie e i posti di lavoro. "C'è ancora spazio per mettere in sicurezza l'ambiente e con ArcelorMittal - sottolinea - l'azienda potrà soltanto crescere".

"Quello che deve essere chiaro a tutti, decisori e cittadinanza - aggiunge - è che insieme con l'Ilva crescerà tutto l'indotto e si ricreeranno in pochissimi anni nuovi posti di lavoro. Chiudere lo stabilimento perché inquina e non imporre bonifiche e investimenti in sicurezza ambientale è un messaggio privo di buon senso. Non deve essere gettato al vento l'ottimo lavoro fatto dal ministro Calenda. In Italia bisogna finalmente tutelare senza se e senza ma le industrie e i posti di lavoro e porre fine a questa cultura antindustriale che da anni denunciamo".