Borsa, Milano accentua i ribassi, Ftse-Mib -1,24% peggiore in Ue

Roma, 16 mag. - Si accentuano i ribassi alla Borsa di Milano, con il Ftse-Mib che segna un meno 1,24 per cento a tarda mattina, mostrando la performance più debole tra le Borse in Europa. Nel frattempo si allarga ulteriormente differenziale sui tassi tra Italia e Germania, lo spread ha toccato 140 punti base, con un rialzo di 8 punti base rispetto alla chiusura di ieri. Secondo la piattaforma Mts, i redimenti dei Btp decennali hanno raggiunto il 2,03 per cento (2,027% secondo Dow Jones), dall'1,95 per cento della chiusura precedente.

Lo spread in rialzo e i ribassi in Borsa giungono mentre proseguono le incertezze sulla formazione del nuovo governo e si registrano alcuni scambi polemici a distanza con le autorità europee sui conti pubblici. Inoltre è circolata l'idea, smentita da M5S e Lega, che nel programma vi potesse essere una richiesta di cancellazione della quota di debito pubblico detenuta dalla Bce.