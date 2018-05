Istat: restano difficoltà inserimento lavoro per giovani madri

Roma, 16 mag. - Restano le difficoltà per le giovani madri ad inserirsi nel mercato del lavoro. Dall'analisi degli indicatori di Benessere (Bes) prodotti dall'Istat nel 2017 diminuisce il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare (stabile intorno al 55 per cento) e di quelle senza figli (in aumento al 73 per cento circa nell`ultimo anno). E' quanto si legge nel Rapporto annuale 2018 dell'Istituto di statistica.

All`espansione dell`occupazione non è dunque corrisposto un miglioramento dell`insieme delle condizioni che consentono alle giovani madri di affacciarsi sul mercato del lavoro.