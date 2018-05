Istat: famiglie jobless a quota 2,1 milioni, più vulnerabili

Roma, 16 mag. - In Italia sono 2,1 milioni le famiglie "jobless", ovvero senza una persona che riceve un reddito da lavoro. Lo afferma l'Istat nel rapporto annuale, sottolineando che "la solidità economica della famiglia è determinante nella scelte di vita, scolastiche e lavorative dell'individuo".

"I rischi di vulnerabilità economica - spiega l'istituto di statistica - sono minori in presenza di uno o più redditi da lavoro in famiglia. Nel 2017, se si selezionano le famiglie con almeno un componente di 15-64 anni (il 72,8% del totale di quelle residenti), le famiglie jobless (senza percettori di reddito da lavoro) ammontano a 2,1 milioni, in riduzione del 3,5% rispetto a un anno prima".