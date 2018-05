Istat, aumenta povertà assoluta: 5 mln persone e 1,8 mln famiglie

Roma, 16 mag. - Nel 2017 aumenta la povertà e la diseguaglianza in Italia. La povertà assoluta, secondo la stima preliminare dell'Istat, riguarda nel 2017 poco meno di 1,8 milioni di famiglie, con un`incidenza del 6,9 per cento (dal 6,3 del 2016). Aumenta anche in termini di individui coinvolti (circa 5 milioni), con un`incidenza dell`8,3 per cento (dal 7,9 del 2016). Complessivamente, si tratta di 154 mila famiglie e 261 mila individui in più rispetto al 2016. E' quanto emerge nel Rapporto annuale 2018 dell'Istituto di statistica che ha realizzato gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (Bes) introdotti nel Def 2018.

La ripresa dell`inflazione nel 2017, sottolinea il Rapporto, spiega circa la metà dell`incremento dell`incidenza della povertà assoluta; l`altra metà va ascritta al peggioramento della capacità di spesa delle famiglie scese sotto la soglia di povertà.

Nel 2017 aumenta anche la diseguaglianza economica (misurata dal rapporto fra il totale del reddito equivalente ricevuto dal 20 per cento della popolazione con i redditi più alti e dal 20 per cento della popolazione con quelli più bassi) che raggiunge un livello di 6,4 (6,3 nel 2016).

Dal punto di vista territoriale, la povertà assoluta aumenta nel Mezzogiorno e nel Nord mentre scende nel Centro. L`aumento delle famiglie in povertà assoluta è sintesi di una diminuzione in quelle in cui la persona di riferimento è occupata e di un aumento in quelle in altra condizione.