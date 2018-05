Istat: nel 2018 crescita a ritmi moderati, segnali incertezza

Roma, 16 mag. - Gli indicatori disponibili per i primi mesi del 2018 segnalano la prosecuzione del recupero della crescita dell'economia italiana, pur se a ritmi moderati. Tuttavia, si profilano "segnali di incertezza" legati all'evoluzione delle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina, alla prosecuzione del processo di normalizzazione della politica monetaria statunitense e agli effetti dei rialzi dei tassi sui mercati finanziari e valutari. E' quanto emerge dal Rapporto annuale 2018 dell'Istat, nel quale viene evidenziato come nella prospettiva di breve termine i segnali siano "positivi seppure in leggera attenuazione".

Sulla base delle stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre del 2018 il Pil è salito dello 0,3% sul trimestre precedente. Nello stesso periodo la fiducia delle famiglie è risultata in crescita, mentre quella delle imprese è diminuita, mantenendosi però su livelli elevati.