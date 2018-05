Giornale Sudcorea: Usa conoscono siti nucleari segreti Nordcorea -3

Roma, 16 mag. - Kusong è un sito conosciuto dagli analisti. Già dalla fine degli anni '90 del secolo scorso si sa che vi sono stati compiuti test esplosivi che si pensa possano essere stati un passaggio per la costruzione dei detonatori per le bombe atomiche. Nell'area ci sono anche miniere di uranio.

La Corea del Nord, in vista del summit, ha annunciato che smantellerà il sito nucleare di Punggye-ri. Non c'è consenso tra gli analisti su questo passo: alcuni ritengono che la struttura fosse ormai inutilizzabile per crolli provocati dai sei test nucleari che vi sono stati svolti, in particolare l'ultimo di settembre 2017, altri invece ritengono che sia una struttura ancora pienamente funzionante e quindi vedono sincerità nel passo di Kim.(Segue)