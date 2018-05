Governo, Mulè: bozza Lega-M5s fa male al Paese

Roma, 16 mag. - "Questa bozza di contratto è stata smentita dai contraenti ma basterà aspettare il weekend e sapremo. Una cosa è certa, quello che è uscito non è una fakenews, non è stato inventato dai giornalisti. La richiesta all'Europa di cancellare 250 miliardi di debito che equivale all'11 per cento del nostro debito e che sono i titoli comprati dalla Bce per aiutare l'Italia nel periodo del quantitative easing e non farci fare bancarotta significa non ottemperare ad una obbligazione e ci condannerebbe ad essere inaffidabili. Questa bozza di contratto fa del male al paese". Lo afferma, il portavoce unico dei dei parlamentari di Forza Italia Giorgio Mulè intervistato da Radio Radicale a proposito della bozza di programma M5s-Lega.

"Non ho paura solo delle borse ma delle fiducia delle grandi banche internazionali che detengono il nostro debito, potrebbero impaurirsi e cominciare a vendere i nostri bot - aggiunge -. Un disastro per il nostro paese, quindi invito Lega e M5s ad avere maggiore cautela anche le bozze solo per un inizio di ragionamento, scongiuriamo la tempesta assoluta". A proposito dei moiniti dei commissari europei di ieri il portavoce azzurro ricorda che "l'Europa è stata bugiarda sulla ricollocazione dei migranti , è stata distratta e non sono centrate le prediche di oggi".