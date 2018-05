Guatemala apre la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme -2

Gerusalemme, 16 mag. - Anche il Guatemala ha dunque deciso di "rompere" con decenni di consenso internazionale, in base al quale le ambasciate sono posizionate fuori dalla Città santa per via del suo status conteso e il perdurare del conflitto israelo-palestinese.

"Siete sempre stati tra i primi. Siete il secondo Paese a riconoscere Israele", ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia alla presenza del presidente del Guatemala, Jimmy Morales.

Dando seguito alla controversa promessa del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, gli Stati Uniti hanno inaugurato lunedì in pompa magna la loro ambasciata nella Città Santa. (fonte AFP)(Segue)