Royal wedding: padre di Meghan operato oggi, non sarà alle nozze

Roma, 16 mag. - Il padre di Meghan Markle non sarà al matrimonio della figlia, sabato, con il principe Harry, perchè oggi subirà un'operazione al cuore. L'ultima parola sulla vicenda che ha creato grande imbarazzo al palazzo reale britannico e grande dispiacere, riferiscono gli amici, alla 36enne che sta per entrare nella Royal Family, arriva con la notizia di un intervento reso necessario dall'infarto che Thomas Markle, 73 anni, ha avuto pochi giorni fa.

L'attacco cardiaco era stato inizialmente citato come la motivazione per non poter presenziare alle nozze, dove Meghan avrebbe voluto che il padre la accompagnasse all'altare della cappella di St George a Windsor.

Poi però è emersa la vicenda del servizio fotografico venduto a un'agenzia dietro lauto compenso e Thomas Markle ha fatto sapere che intendeva rinunciare all'invito della figlia per evitarle ulteriori imbarazzi.

