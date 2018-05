Roma, 16 mag. - "I flussi migratori devono essere controllati. Dobbiamo sapere chi entra in Italia. Il problema non dovrebbe essere lasciato a gruppi non governativi sovradimensionati". Lo afferma Beppe Grillo in un'intervista a Newsweek rilanciata sul proprio blog.

"Putin? E` certamente una persona che ha idee chiare. Non temo affatto Putin. La Russia vuole fare commercio, non la guerra. L`antiputinismo ci costa miliardi in sanzioni", ha concluso.