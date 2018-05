Governo, Boccia:aumentare ancora deficit porterebbe allo schianto

Roma, 16 mag. - Aumentare ancora il deficit porterebbe l'Italia allo schianto. A lanciare l'allarme, in un'intervista a La Stampa, è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando le indiscrezioni circolate sul programma Lega-M5s.

Il programma di Lega e 5 Stelle? "Per ora siamo ai titoli, di certo però è sbagliato immaginare di aumentare il deficit e di azzerare le grandi opere", ha osservato Boccia.

In Italia "occorre dare centralità a occupazione e imprese. Noi alle assise di Verona abbiamo indicato tre obiettivi: lavoro, più occupazione a partire da quella giovanile, quindi crescita e riduzione del debito pubblico. A cui poi si è aggiunto il Patto per la fabbrica siglato con Cgil, Cisl e Uil che attraverso la riduzione del cuneo fiscale e una rilevante detassazione dei premi di produttività pone le condizioni per aumentare i salari e assicurare più competitività alle imprese".

Nel programma di Matteo Salvini e Luigi Di Maio "manca l'idea di quale Paese vogliamo costruire. E poi non si è capito con quali risorse vogliamo realizzare i programmi di cui si parla. Ma soprattutto andrebbe proprio cambiato il modello con cui sia in Italia che in Europa si procede: a nostro parere prima si definiscono gli effetti sull'economia reale che si vogliono realizzare, quindi si indicano gli strumenti di cui il Paese ha bisogno e infine si indicano le risorse necessarie e l'impatto sul bilancio", ha concluso.