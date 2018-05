Giappone, approvata legge per partecipazione donne a politica

Roma, 16 mag. - La Dieta giapponese ha approvato oggi una legge per incoraggiare le donne a candidarsi alle elezioni in un Paese in cui le donne sono fortemente sottorappresentate in politica. In base alla nuova norma i partiti politici sono invitati a creare la condizione di massima parità tra i generi e sono posti degli obiettivi in questo senso.

Tuttavia la nuova legge non include penalizzazioni per i partiti che non raggiungono tali obiettivi né incentivi per quelli che invece li rispettino.

Il primo ministro Shinzo Abe ha indicato nella partecipazione delle donne alla forza lavoro una priorità delle sue politiche. Ma nella camera bassa della Dieta, solo il 10,1 per cento dei rappresentanti è donna e questo mette il Giappone dopo Myanmar e Gambia in termini di partecipazione delle donne all'organo legislativo.