Monti: M5s-Lega?Cancellare debito non sta nè in cielo nè in terra

Roma, 16 mag. - "L'idea della cancellazione del debito non sta nè in cielo nè in terra". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti, intervistato da Rainews 24 a proposito delle indiscrezioni pubblicate ieri sulla bozza di contratto per il governo M5s-Lega.

Quanto alle prime preoccupate reazioni giunte dall'Ue Monti ha rilanciato: "Cosa altro potevano rispondere i commissari Ue se non dire che le regole esistono e esistono per tutti?". "C'è moltissimo da cambiare in Ue - ha aggiunto Monti -, benvenga l'afflato di cambiamento che Lega e M5s portano con sè ma lo devono fare come azione programmata nel corso degli anni dopo essersi conquistati un minimo di credibilità e avendo stabilito un tessuto di alleanze sennò non si cambia niente". Il condono? "Il condono è la prima cosa da evitare, per Ue serve approccio un po' meno naif" ha concluso Monti.