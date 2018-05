Monti: "Idea cancellazione debito non sta né in cielo né in terra"

Roma, 16 mag. - "Non sta né in cielo né in terra", secondo Mario Monti, l'ex presidente del Consiglio e ex commissario europeo "l'idea della cancellazione di parte debito pubblico italiano, in particolare quella in mano alla Bce e con il dettaglio aggiuntivo che ha un italiano alla presidenza". L'idea, trapelata ieri da indiscrezioni di stampa e poi smentita da M5S e Lega "rivela due cose - ha detto monti a Rai News 24 - uno, che può alimentare stereotipi di italiani pronti non a onorare gli impegni ma soprattutto, due, che si pensi che per fare più crescita oggi possiamo togliere risorse agli italiani del futuro, figli e nipoti, che tanto non se ne accorgono".

"Sono due aspetti che non sono dei dettagli. Abbiamo lavorato per anni, alcuni di noi in prima persone, per liberare l'Italia da questa percezione. Non aiuta il solo fatto che ci siano idee di questo genere", ha concluso il senatore a vita, anche se poi spariscono dalla bozza di programma.