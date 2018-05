Industria, Istat: a marzo fatturato e ordinativi in aumento -2

Roma, 16 mag. - Nonostante la ripresa nel mese di marzo, nel complesso del primo trimestre - ha spiegato l'Istituto - la variazione congiunturale del fatturato dell'industria è negativa, soprattutto a causa della flessione della componente estera. La diminuzione del primo trimestre risulta generalizzata a tutti i raggruppamenti principali di industrie con l'eccezione dell'energia.

L'indice destagionalizzato in volume del comparto manifatturiero segue un andamento analogo, positivo nel mese di marzo in termini congiunturali ma negativo nel primo trimestre. Per quanto riguarda gli ordinativi si evidenzia che la forte crescita dei mezzi di trasporto su base annua è influenzata positivamente dalla dinamica del comparto ferrotranviario.