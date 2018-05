M5s, Grillo: io padre nobile, intervengo se si perdono principi

Roma, 16 mag. - "Avete mai sentito parlare de 'La mossa dell'immortale' durante una partita a scacchi? Quando un giocatore sacrifica i pezzi più importanti per vincere con una sola pedina? Questo è il mio caso. Sono una sorta di padre nobile, un mecenate. Lo osservo dall'esterno e interverrei solo se si perdessero di vista i principi". Con queste parole Beppe Grillo, in un'intervista a Newsweek rilanciata dal suo blog, spiega quale sia il suo ruolo nel Movimento cinque stelle.

"Tutto è partito dal mio incontro con Gianroberto Casaleggio, il manager di una piccola azienda di internet, che aveva appena pubblicato un libro su Genghis Khan - racconta - Volevamo avviare un blog, e lo abbiamo fatto insieme. Abbiamo creato un blog, tra i più popolari al mondo. Ero solo un comico, un motivatore di folle. Gianroberto mise a mia disposizione il potere del web e l'esperimento funzionò". "Eravamo come un'arca aperta a tutti i disadattati culturali e mentali del nostro paese - aggiunge - Ho viaggiato in giro per tutta l'Italia su di un camper. Il nostro movimento è l'unione della forza del web e delle piazze. La chiave è questa simbiosi".