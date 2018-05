Battisti(Federturismo): bene contratto governo M5S-Lega su turismo -2

Roma, 16 mag. - "Dal punto di vista fiscale siamo altresì soddisfatti di apprendere che sarà probabilmente inserita una delle nostre richieste più importanti, l`abolizione della tassa di soggiorno, un meccanismo di prelievo asimmetrico che colpisce solo una categoria di viaggiatori (quelli che pernottano in un centro turistico) e una sola categoria di imprese (gli alberghi) e i cui introiti originariamente destinati al miglioramento delle destinazioni turistiche finiscono invece nelle casse dei Comuni spesso solo come stampella contabile. Auspichiamo - prosegue Battisti - interventi anche su Imu, Tari e Iva che sono purtroppo elementi di forte diseconomia competitiva verso i nostri concorrenti europei e che ridarebbero alle nostre imprese subito slancio e forza sui mercati internazionali oggi davvero globalizzati".

"Sotto il profilo della sostenibilità non possiamo che apprezzare la sensibilità verso un tema ormai strategico ed indifferibile. Federturismo è stata la prima Federazione in Italia a certificarsi ISO16064 e a creare il primo modello di 'Museo Green' poi adottato, oltre che dal Museo Ferragamo, anche dalla Galleria Nazionale di Roma. Sulla base delle premesse di cui sopra - conclude - ci auguriamo pertanto che le misure indicate vedano la luce forti di un Ministro con competenze finalmente specifiche e dedicate".