Battisti(Federturismo): bene contratto governo M5S-Lega su turismo

Roma, 16 mag. - Dalle anticipazioni sul programma di legislatura del nascente governo, dichiara il presidente di Federturismo Confindustria Gianfranco Battisti con una nota, emerge chiaramente la volontà di ridare al turismo il posto che merita a livello istituzionale. "Se confermate le indiscrezioni di stampa sarebbe un grande passo avanti, da Federturismo rivendicato in tempi non sospetti, e un traguardo che il mondo delle imprese che rappresentiamo (21 Associazioni di categoria, cioè migliaia tra le più grandi imprese turistiche italiane di ogni filiera) attende ormai da anni. L`istituzione di un Ministero del Turismo dedicato è infatti condizione preliminare per qualunque efficace programma di intervento su un settore che oggi genera il 14% dell`occupazione totale e che salirà nei prossimi anni fino a toccare il 20% ai ritmi di crescita attuali".(Segue)