E-Commerce, solo 1 italiano su 3 fa acquisti online, tra ultimi Ue -2

Roma, 16 mag. - Nell`ultimo anno, si legge, i beni più acquistati online dagli italiani sono stati vestiti e articoli sportivi (13%), viaggi e vacanze (12%), articoli casalinghi (12%), libri e abbonamenti a riviste (8%), attrezzatura elettronica (6%), biglietti per eventi (5%), film e musica (3%). Curiosamente, solo il 2-3% ha deciso di affidarsi alla Rete per l`acquisto di hardware per computer o per servizi di telecomunicazione (banda larga, abbonamenti a canali televisivi, ricarica di carte telefoniche prepagate).

"Questi dati fotografano un ritardo evidente dell`Italia nell`e-commerce, conseguenza anche del ritardo delle nostre infrastrutture informatiche", osserva l`imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. "Secondo l`indice Desi della Commissione Europea - che misura lo stato di avanzamento dei Paesi membri dell`UE nell`ambito della digitalizzazione dell`economia, del sistema pubblico e della società - l`Italia è 25esima su 28 Paesi. La banda larga non è ancora molto diffusa ma a pesare sul basso punteggio italiano sono soprattutto le scarse competenze digitali. Infine, i limiti e la sostanziale inefficienza della nostra rete infrastrutturale si aggiungono come fattore di freno, per le nostre aziende, per quanto riguarda gli scambi commerciali con il resto del mondo".