E-Commerce, solo 1 italiano su 3 fa acquisti online, tra ultimi Ue

Roma, 16 mag. - Negli ultimi 12 mesi solo il 32% dei cittadini italiani ha effettuato online l`acquisto di almeno un bene o servizio. Il nostro Paese si colloca così al quint`ultimo posto di questa particolare classifica europea, al pari di Cipro e appena sopra la Croazia (29%), la Bulgaria (18%) e la Romania (16%). Ai vertici della graduatoria 2017 si collocano invece i consumatori di Regno Unito (82%), Svezia (81%), Danimarca e Lussemburgo (80%) e Paesi Bassi (79%). Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati Eurostat (disponibile all'indirizzo http://impresalavoro.org/commerce-nel-2017-solo-un-italiano-3-acqu isti-online-digital-divide-ci-colloca-ancora-agli-ultimi-posti-eur opa/).

In Italia, recita un comunicato, i consumatori più attivi online risultano essere i giovanissimi tra i 16 e i 24 anni (47%), quelli di età compresa tra i 25 e i 34 anni (46%). Col progredire dell`età aumentano invece in proporzione la diffidenza e il digital divide, tanto che a comprare online sono soltanto il 21% dei cittadini di età tra i 55 e i 64 anni, l`8% dei cittadini di età tra i 65 e i 74 anni e solamente il 2% degli over75. Analizzando le scelte di questi consumatori negli ultimi 3 mesi, si osserva poi come resti bassissima la frequenza degli acquisti (quasi sempre uno o due acquisti a testa, solo l`8% ne ha effettuato da 3 a 5) e comunque per importi che non superano quasi mai la soglia dei 500 euro.(Segue)