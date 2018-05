Borsa, Ue in lieve rialzo, Francoforte +0,18%, Milano maglia nera

Roma, 16 mag. - Borse europee in lieve rialzo, con Milano in controtendenza che segna cali mentre persiste l'incertezza sulle trattative M5S-Lega sulla formazione di un nuovo governo, e si assiste alle prime tensioni con le autorità europee su alcuni temi chiave come i conti pubblici e l'immigrazione. Dopo 40 minuti da avvio seduta mattina l'indice Ftse-Mib si attesta al meno 0,44 per centro, mentre lo spread Btp-Bund sulla scadenza decennale ha segna un rialzo da 4 punti base a quota 136.

Nel frattempo la borsa di Francoforte segna un più 0,18 per cento, Parigi più 0,14 per cento e Londra più 0,22 per cento. L'euro ritraccia lievemente dai minimi da quasi 5 mesi a 1,1852 dollari. Da ieri la valuta usa ha segnato rialzi innescati dal rafforzamento dei rendimenti dei titoli del Tesoro, che sulla scadenza decennale hanno superato il 3 per cento.