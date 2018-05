Gaza, domani vertice straordinario ministri Esteri Lega Araba -2

Il Cairo, 16 mag. - I delegati permanenti della Lega araba hanno in programma oggi una riunione d'emergenza per discutere di questa iniziativa americana, definita come una "chiara violazione del diritto internazionale" dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit. Organizzata su richiesta dell'Arabia Saudita, la riunione di giovedì nella sede della Lega araba al Cairo è ugualmente mirata a "far fronte all'aggressione israeliana contro il popolo palestinese e a reagire alla decisione illegale presa dagli Stati Uniti di trasferire la loro ambasciata a Gerusalemme", ha dichiarato Hossam Zaki, vice segretario generale.

(fonte AFP)