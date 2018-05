Delrio: bozza orribile, spero che governo Lega-M5s non nasca

Roma, 16 mag. - "La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette. Siamo anche noi a bordo di quell'autobus: se il guidatore sbanda e cade in un burrone, cadiamo tutti". Lo ha detto, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, il ministro uscente delle Infrastrutture e capogruppo del Pd alal Camera Graziano Delrio.

"Per il bene del Paese auspico che non ce la facciano. È giusto che possano provarci, ma vorrei che chi governasse avesse del sale in zucca - ha sottolineato -. Per fortuna c'è un'altra proposta in campo, quella di un governo istituzionale proposto dal presidente Mattarella. Sarebbe molto più saggio questo secondo scenario".