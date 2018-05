Spread Btp-Bund +5 punti base a quota 137 e tassi tornano al 2%

Roma, 16 mag. - Avvio di contrattazioni in rialzo per il differenziale dei tassi Italia-Germania, lo spread sui titoli a 10 anni guadagna 5 punti base rispetto alla precedente chiusura portandosi a 136 punti base. Secondo la piattaforma Mts i rendimenti lordi dei Btp decennali sono tornati a toccare il 2 per cento, mentre proseguono i negoziati Lega-Movimento 5 Stelle sulla formazione di un nuovo governo e si registrano dei primi scambi polemici a distanza con alcune autorità europee, su temi chiave quali conti pubblici e immigrazione.