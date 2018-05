Gaza, Turchia invita console Israele a Istanbul a lasciare... -2

Ankara, 16 mag. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, espressione del movimento islamista-conservatore, è assurto a capofila delle condanne a Israele dopo i gravissimi incidenti di lunedì nella Striscia di Gaza, accusando lo stato ebraico di "terrorismo di stato" e di "terrorismo" e richiamando per consultazioni l'ambasciatore turco a Tel-Aviv.

Netanyahu ha ovviamente reagito alle critiche di Erdogan e ha affermato che non ci sono "lezioni di etica" che il presidente turco possa impartirgli. "Erdogan è tra i grandi sostenitori di Hamas e non c'è dubbio che si intenda perfettamente di terrorismo e di massacri. Gli suggerisco di non impartire lezioni di etica", ha affermato Netanyahu in una durissima nota emessa dal suo ufficio.

Netanyahu ha scatenato un'uscita di rara veemenza nei confronti di Israele da parte del capo dello stato turco, che ha definito Israele "stato di apartheid" e ha accusato il premier di avere "le mani sporche di sangue palestinese".

(fonte AFP) (segue)