Usa, nativa americana vince primarie Dem per governatore... -2

New York, 16 mag. - Gli ostacoli da superare non sono però pochi: Jordan è una democratica progressista in uno Stato profondamente repubblicano, dove nel 2016 il presidente Donald Trump ha vinto con 32 punti di vantaggio e la popolazione è, per oltre l'80%, bianca e vota per i repubblicani da così tanto tempo che il quotidiano Idaho Statesman si riferisce ai candidati democratici per la carica di governatore come "agnelli sacrificali"; l'ultimo governatore democratico, infatti, è stato votato nel 1990.

Il quotidiano, comunque, le ha dato il proprio tiepido endorsement, presentandola come un volto nuovo, "una possibilità di galvanizzare gli elettori in cerca di una nuova leadership". Jordan proviene da una famiglia di capitribù dei Coeur d'Alene, una popolazione che vive in un territorio tra Idaho, Washington (Stato) e Montana; come vice, ha scelto una donna: Kristin Collum, ex militare in carriera.