Usa, nativa americana vince primarie Dem per governatore Idaho

New York, 16 mag. - Paulette Jordan ha 38 anni, due mandati da parlamentare statale dell'Idaho alle spalle e un possibile futuro da governatore dell'Idaho: nessun nativo americano ha mai ottenuto tale incarico in uno Stato degli Stati Uniti. Poco fa, è stata annunciata la sua vittoria nelle primarie democratiche: Jordan è così diventata la prima donna a ottenere la nomination del partito per la carica di governatore dell'Idaho.

Jordan ha battuto A.J. Balukoff, 72 anni, candidato alla carica di governatore quattro anni fa; alle elezioni di novembre, sfiderà il repubblicano Brad Little, 64 anni, attuale vicegovernatore, che a sorpresa ha battuto Raul Labrador e Tommy Ahlquist. (segue)