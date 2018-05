Vicepremier Akdag: Turchia merita di entrare in Ue nel 2023

Roma, 16 mag. - "E' un obiettivo chiaro per la Turchia, quello di entrare nell'Unione europea entro il 2023". Lo ha detto con grande convinzione in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt il vice primo ministro turco Recep Akdag. Per Akdag "la Turchia merita di entrare nell'Ue prima di tutti gli altri candidati all'adesione" e Bruxelles non si comporta onestamente nel dossier dell'allargamento dell'Ue se paesi come l'Albania o la Bosnia-Erzegovina dovessero entrare a far parte dell'Unione prima della Turchia.

Il 2023 - spiega il vice premier - è una "data simbolica" per la Turchia, poiché il Paese festeggia il centesimo compleanno della Repubblica turca. Una ripresa dei negoziati di adesione, al momento congelati, porterebbe "importanti nuovi impulsi" alla "politica, all'economia e alla società" turca, ha detto Akdag, ricordando che i colloqui sono iniziati già nel 1959 e sottolineando come "solo motivi politici" impediscano l'ingresso di Ankara nell'Ue.