Gaza, Turchia invita console Israele a Istanbul a lasciare Paese

Ankara, 16 mag. - La Turchia ha invitato il console generale israeliano a Istanbul a lasciare temporaneamente il Paese, nell'ultimo episodio di "rappresaglia diplomatica" per la crisi innescata dagli scontri tra soldati israeliani e manifestanti palestinesi alla frontiera di Gaza. Lo ha annunciato Anadolu, l'agenzia di stampa pubblica turca.

Il ministero degli Esteri di Ankara ha detto al console di lasciare la Turchia per "un periodo di tempo", ha riferito Anadolu. La Turchia aveva già richiamato il suo ambasciatore a Tel Aviv per consultazioni e aveva comunicato all'ambasciatore israeliana di Ankara di partire; lo stato ebraico a sua volta aveva ordinato al console turco a Gerusalemme di partire per un periodo di tempo non specificato.

(fonte AFP)