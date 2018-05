Borsa, Tokyo -0,44%, Pil giù e incertezza su vertice Usa-Nordcorea

Roma, 16 mag. - Borse dell'Asia prevalentemente deboli, all'indomani di nuove risalite dei tassi sui titoli di Stato americani e mentre si rianimano alcune tensioni geopolitiche nella regione con il vertice Usa-Corea del Nord che ora sembra improvvisamente in bilico. A Tokyo il Nikkei 225 ha chiuso in ribasso dello 0,44 per cento mentre,specularmente a apprezzamenti analoghi su mole valute, il dollaro si è rafforzato a 110,25 yen, dai 109,88 yen di ieri a tarda serata.

Da segnalare che in Giappone i dati sul Pil hanno evidenziato la prima contrazione da oltre due anni, con un meno 0,2 per cento nel pimo trimestre.

A tarda seduta Shanghai segna un meno 0,14 per cento mentre Hong Kong resta marginalmente positiva con un più 0,05 per cento. La sudoreana Seul segna un più 0,13 per cento mentre negli scambi pomeridiani l'indiana Bombay recede dello 0,47 per cento.