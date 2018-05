Usa, ecco la 'talpa' di WikiLeaks su strumenti spionaggio Cia -2

Roma, 16 mag. - Stando agli ordini di perquisizione ottenuti dal Washington Post, le autorità federali nel marzo 2017 avevano messo le mani su attrezzature informatiche, quaderni e appunti di Schulte trovati nel suo appartamento newyorchese. Quanto raccolto, tuttavia, non è bastato ai procuratori per lanciare un'incriminazione contro l'uomo legata alla consegna illecita di informazioni a WikiLeaks.

I legali di Schulte hanno sostenuto che lui non ha avuto alcun ruolo nella fuga di notizie associata a "Vault 7" anche se dal suo appartamento aveva usato Tor, una tecnologia che consente a utenti internet di nascondere il luogo in cui si trovano. La procura non ha saputo dimostrare che la presunta talpa abbia usato Tor per diffondere informazioni top secret.

Schulte si trova in carcere per possesso, ricezione e trasferimento di materiale pedopornografico. Lui si è detto non colpevole. L'accusa sostiene di avere trovato molti file su un server da lui gestito ma il ragazzo ha sostenuto che dalle 50 alle 100 persone avevano accesso al server, pensato anni fa per condividere film e altri file. WikiLeaks ha scritto un tweet sostenendo che "il governo Usa dice di sospettare che un giovane ex dipendente della Cia di New York sia la fonte di #Vault7 - perché si è lamentato con il Congresso degli abusi nella Cia - ma non ha prove per incriminarlo. Quindi lo hanno messo in una prigione con accuse improbabili di pedopornografia".