Usa, ecco la 'talpa' di WikiLeaks su strumenti spionaggio Cia

Roma, 16 mag. - Il governo americano ha identificato la persona sospettata di avere diffuso lo scorso anno documenti su una vasta gamma di strumenti con cui la Cia conduce operazioni di spionaggio all'estero. Lo scrive il Washington Post citando interviste e documenti accessibili al pubblico. Si tratta di un ex dipendente dell'agenzia d'intelligence ora 29enne, già detenuto in un carcere di Manhattan (New York) per altri motivi.

Joshua Adam Schulte, questo il nome della 'talpa', aveva lavorato per un gruppo della Cia chiamato Engineering Development Group e pensato per mettere a punto i codici informatici con cui spiare avversari stranieri. Prima ancora era stato nella National Security Agency, la stessa agenzia per cui aveva lavorato Edward Snowden, la 'talpa' che nel 2013 fece esplodere il cosiddetto "datagate" gettando luce sui programmi di sorveglianza degli Stati Uniti. Nel 2016 Schulte decise di lasciare il settore pubblico per quello privato, colpa anche di quella che lui definì "incompetenza manageriale e burocrazia" dentro la Cia. E' lui ad essere sospettato di avere consegnato una mole enorme di documenti pubblicati lo scorso marzo da WikiLeaks come parte di quello che il sito di Julian Assange ha chiamato "Vault 7". Secondo funzionari americani passati e presenti, quella è stata la fuga di notizie più significativa e pericolosa nella storia della Cia. Il legame tra Schulte e l'inchiesta su questo 'leak' non era mai stato riportato. (Segue)