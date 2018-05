Energia domestica, nasce " Accendi luce & gas Coop " -2

Roma, 15 mag. - In Italia - si legge ancora nella nota Coop - la spesa energetica delle famiglie è pari al 5% del reddito medio: circa 1.300 euro all'anno tra luce e gas, per una voce che è superiore alla spesa media in frutta e verdura, abbigliamento e calzature e perfino a quella per la salute. Con la definitiva liberalizzazione del mercato energetico, il prossimo anno, finirà la tariffa "tutelata", e oltre 20 milioni di consumatori (su un totale di 30) dovranno scegliere in autonomia a quale fornitore affidarsi. Occorrerà dunque destreggiarsi tra proposte, tariffe, bollette e contratti non sempre trasparenti e vantaggiosi. "Accendi è il fornitore di energia che è qui per chiarire - sottolinea Antonio Cerulli, presidente della società - un nuovo punto di riferimento per tutti i consumatori, per informare e supportare chi cerca un servizio semplice e vicino, un fornitore che risolve invece di complicare, che offre informazioni corrette e soluzioni su misura, permettendo di acquistare energia al giusto prezzo, con la convenienza e la sicurezza Coop".

Accendi offre fornitura di gas ed energia elettrica in tutta Italia, ai soci Coop ma anche a tutti i consumatori, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e della chiarezza, con l'obiettivo di rendere il mondo dell'energia più semplice e accessibile. La bolletta è di facile lettura, mentre il servizio di assistenza è sempre disponibile per offrire informazioni chiare e dettagliate, rispondere ad ogni dubbio, aiutare a leggere la propria bolletta confrontando offerte e tariffe. Gli esperti di Accendi sono facilmente raggiungibili on line, al telefono con il numero verde 800.208468 e in circa 300 punti vendita Coop.

Entro il 2021 Accendi punta a servire almeno 400 mila clienti in tutta Italia, rispetto agli attuali 50 mila, passando da 70 mila a 620 mila contatori di luce e gas serviti. Il servizio è attivabile da tutta Italia attraverso il sito web www.accendilucegas.it o al telefono, oppure si può sottoscrivere con il supporto di consulenti energetici direttamente in circa 300 negozi di Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno di 15 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto; l'elenco completo sul sito www.accendilucegas.it.). Si sta inoltre lavorando per ampliare il servizio anche nel resto d'Italia. Nell'arco del piano, la società passerà da 70 a 140 dipendenti.

Per chi vuol "accendere una nuova energia", a maggio Accendi luce e gas Coop propone i contratti vantaggiosi Casa o Seconda casa, con prezzo della quota energia bloccato; le promozioni per i soci prestatori e per i nuovi soci Coop; la possibilità di assicurarsi energia "verde" da fonti rinnovabili. Sempre a zero costi di attivazione o recesso, mentre per i soci di Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno si accumulano anche punti in più per la raccolta.