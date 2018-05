Energia domestica, nasce " Accendi luce & gas Coop "

Roma, 15 mag. - Un servizio trasparente, semplice e vicino, per fare chiarezza sulla fornitura di energia domestica, garantire il giusto prezzo, tenere le bollette sotto controllo. In vista della liberalizzazione del mercato tutelato di luce e gas, a maggio Luce&gas èCoop cambia nome e diventa Accendi luce & gas Coop, presentandosi con un nuovo logo e un'offerta multicanale innovativa sul web, al telefono ed in circa 300 punti vendita Coop di tutta Italia. Accendi fa capo a Alleanza luce & gas, la società per azioni nata nel 2014 e controllata da Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori italiana, che conta 2,3 milioni di soci e oltre 400 punti vendita in 12 regioni. Lo rende noto un comunicato Coop.

Con il nuovo marchio Accendi, Coop punta ad offrire la sicurezza, la convenienza e la qualità della cooperazione dei consumatori anche nell'acquisto dell'energia elettrica, portando la bolletta "nel carrello" di almeno 400 mila soci e clienti nei prossimi tre anni. Coop estende così ulteriormente la propria offerta in ambiti di spesa nuovi, dopo la telefonia, i carburanti, le librerie, i farmaci, i viaggi.

Il nuovo Piano industriale di Accendi per il triennio 2018-2021 prevede investimenti per 22 milioni di euro nella digitalizzazione dei processi, lo sviluppo della rete commerciale, il marketing e la comunicazione.(Segue)