Fed, Clarida: Trump non mi ha chiesto come voterò sui tassi

New York, 15 mag. - Ha difeso l'indipendenza della Federal Reserve. Ha promesso di onorarne il doppio mandato di stabilità dei prezzi e piena occupazione. Ha detto di volere il mantenimento della "resilienza" del sistema finanziario, ottenuta grazie alle riforme post crisi. L'economista scelto da Donald Trump per diventare il braccio destro di Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve, si è presentato oggi alla commissione Bancaria del Senato, parte dell'iter per la conferma della sua nomina che deve essere approvata dal Senato chiarendo questi punti saldi del suo approccio.

L'attuale Global Strategic Advisor di Pimco e professore alla Columbia University ha detto ai legislatori che il presidente americano non ha mai fatto pressione su di lui in materia di tassi. "In nessun meeting, in nessuna occasione, ho avuto mai motivo di mettere in dubbio l'indipendenza della Federal Reserve. Assolutamente mai", ha detto.