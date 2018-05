Usa prepara sanzioni contro Ue dopo decisione Wto su Airbus

New York, 15 mag. - Gli Stati Uniti si preparano a punire l'Unione europea con contromisure per miliardi di dollari dopo la vittoria incassata dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), secondo cui "l'Unione europea e quattro suoi Stati membri - Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - hanno fallito nel rispettare una decisione di un panel del Wto mantenendo sussidi illegali al produttore europeo di aerei Airbus". Si tratta di una di due decisioni cruciali nella battaglia tra Airbus e l'americana Boeing che va avanti da ormai 14 anni.

Robert Lighthizer, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, ha spiegato che la pronuncia del Wto "conferma una volta per tutte che la Ue ha da tempo ignorato le regole della Wto e, cosa peggiore, i sussisi Ue sono costati alle aziende americane dell'aerospazio decine di miliardi di dollari in ricavi persi". Secondo Lighthizer, gli Usa adotteranno "contromisure" a meno che la Ue non onori la compliance.

Boeing intanto ha festeggiato la "decisione storica". Dennis Muilenburg, il suo Ceo, ha detto che "la decisione odierna invia un messaggio chiaro: il mancato rispetto delle regole e i sussidi illeciti non sono tollerati". Per l'a.d., "il successo commerciale di prodotti e servizi dovrebbe essere sostenuto dal loro merito e non da azioni distorte di mercato".

La Ue ha promesso una "azione rapida" per rispettare le regole del Wto e Airbus ha detto che servono solo "ritocchi minori" per farlo.