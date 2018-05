Di Stefano (M5s) a FT: 'Barbari' quelli che ci hanno governato

Roma, 15 mag. - "Su una cosa avete ragione, il contratto che stiamo scrivendo è impegnativo e non sarà facile rimediare ai danni fatti da 30 anni di barbari politici al governo. Noi però ce la stiamo mettendo tutta per dare agli italiani la speranza che hanno perso e un futuro migliore. Se vorrete comprendere meglio come realizzeremo anche questo obiettivo, non perdete tempo rilanciando notizie false create ad-hoc dalla stampa italiana, veniteci a conoscere e riportate il vero". Così Manlio Di Stefano, deputato M5s, in una lettera inviata al Financial Times che oggi aveva commentato la possibilità di un governo M5s-Lega scrivendo che "Roma haaperto le porte ai barbari".

"L'Italia oggi soffre circa 6 milioni di persone sotto la soglia di povertà assoluta e circa 100.000 giovani ogni anno vanno a cercare fortuna altrove, spesso proprio nel vostro Paese. Tutto questo è frutto di barbari, vecchi barbari di cui mai ho letto tante cose negative sui vostri editoriali come sto leggendo invece in questi giorni su di noi", aggiunge Di Stefano.