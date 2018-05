Cdm convocato domani alle 11, a Odg diversi decreti legislativi

Roma, 15 mag. - Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11,00 a Palazzo Chigi per l`esame del seguente ordine del giorno:

- DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell`articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.161 - ESAME DEFINITIVO (LAVORO E POLITICHE SOCIALI);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - BENI CULTURALI);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA -SVILUPPO ECONOMICO);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA -INTERNO - GIUSTIZIA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA -SVILUPPO ECONOMICO);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio- ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE);

- DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - SEMPLIFICAZIONE E P.A.);

- DECRETO LEGISLATIVO: Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA);

- DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA);

- LEGGI REGIONALI;

- VARIE ED EVENTUALI.