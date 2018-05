Martina:Di Maio non voleva accordo con Pd, ha colto pretesto Renzi

Roma, 15 mag. - "I Cinque Stelle erano venuti da noi con un atteggiamento liquidatorio: il primo a chiudere definitivamente è stato Di Maio che un quarto d'ora dopo l'intervento di Renzi in una trasmissione tv ha liquidato le possibilità di accordo col Pd. Se uno avesse voluto per davvero fino in fondo aspettare gli esiti del nostro confronto, c'era una direzione convocata, non avrebbe liquidato questa discussione un quarto d'ora dopo". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, intervistato a DiMartedì, su La7.

"Ho sempre vissuto la possibilità di un confronto con M5s come una grande sfida nel merito su progetti differenti. Poteva finire con un nulla di fatto, ma li avremmo costretti a ragionare più concretamente su tante cose", ha aggiunto Martina.